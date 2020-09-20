Нарисовала лицо: дикий макияж сделал Бочкареву неузнаваемой

20.09.2020 | 13:22

40-летняя Наталья Бочкарева поделилась фотографией, на которой отчетливо видно, насколько сильно над ее внешностью поработали специалисты салона красоты. Даже ярые поклонники не смогли узнать популярную актрису на опубликованном кадре.

Главная звезда сериала "Счастливы вместе" продолжает экспериментировать со своим имиджем и регулярно посещает косметолога. Актриса не скрывает результаты преображений и охотно делится фотографиями с подписчиками.

На этот раз Наталья решила покорить многочисленную аудиторию аккуратно уложенными волосами и вечерним макияжем. Несмотря на прекрасный внешний вид Бочкаревой, некоторые пользователи социальной сети остались недовольны.

Поклонники актрисы заявили, что она перестаралась и уколы красоты довели ее кожу до "детского совершенства".

"Вы как будто ребенок. Это не нормально. Вас же теперь не узнать. 40 лет – это прекрасный возраст, перестаньте его бояться!", – возмущенно подметили комментаторы.

Сама же Наталья не стала реагировать на недовольные возгласы фанатов и продолжила делиться собственными открытиями в бьюти-индустрии.

Бочкарева объяснила, что удачный макияж может стать спасательным кругом для любой девушки. По словам актрисы, для эффекта "распахнутого взгляда" ресницы должны быть тщательно прокрашены угольно-черной тушью.

А пышные губы – это результат правильно подобранного оттенка помады. Более того, визажисты Бочкаревой подобрали к румянам – розово-коралловый пигмент, который смог подчеркнуть выразительные скулы.

Наталья подметила, что многие решения в выборе косметики обоснованы гармонией с чертами лица и цветом глаз.