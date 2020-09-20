Надо молиться: Билан угасает из-за порчи

20.09.2020 | 09:57

Недавно музыкант загремел в больницу с воспалением легких. Друзья уверены, что здоровье Димы Билана страдает из-за дурного глаза.

Телеведущая Ольга Рудыка давно знакома с артистом. Девушка снималась в музыкальном видео Димы Билана на композицию "Малыш". Красавица уверена, что на знаменитость наводят смертельную порчу фанатки. Якобы именно из-за сглаза вокалист часто болеет и угасает.

Рудыка отметила, что многие знаменитости страдают от негативной энергии, исходящей от завистников. "Поклонницы не всегда бывают адекватными", – заявила Ольга.

Телеведущая уже предложила Билану отправиться в паломничество по святым местам. Также Ольга постоянно напоминает Диме о необходимости периодически посещать церковь, молиться и ставить свечи за здравие.

Артист часто жалуется на проблемы со здоровьем. Минувшей зимой Дима Билан гастролировал по Европе. В Германии звезду свалил некий недуг. Артист диагноз не озвучил, однако признал, что чувствует себя не лучшим образом.

Ранее доктора нашли у Билана проблемы с желудком и пять межпозвоночных грыж. Последние уже несколько лет доставляют артисту немало беспокойства. В 2019 году знаменитость заработала двойной перелом ноги. Звезда перенесла сложную операцию. Вокалисту вживили в конечность пластину. Некоторое время Дима Билан передвигался на костылях, а затем с тростью.