Сетевое издание|18+|Понедельник|21 сен 2020|01:09
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+6oC
+7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+16oC
+17oC
Завтра | Облачно |
 

Полезное

Киркоров по ошибке назвал Баскова безумцем

Печать

Филипп Киркоров ответил Николаю Баскову на его пост в инстаграм-канале. Экс-супруг Аллы Пугачевой был готов обвинить коллегу в безумии.

19 сентября Николай Басков разместил в инстаграм-канале скриншот сообщения, которое опубликовали от его имени мошенники с фейкового аккаунта. Один из главных смыслов текста на скриншоте заключается в том, что Александр Лукашенко – это лучший из возможных президентов Белоруссии, а недоброжелатели просто завидуют Батьке. Филипп Киркоров был шокирован содержанием скриншота, так как только со временем понял, что автором является не его коллега.

Николай Басков добавил к снимку описание, где указал, что автором поста на скриншоте является не он. Также он попросил СМИ проверять информацию о подлинности аккаунтов звезд, которые они цитируют.

Филипп Бедросович не сразу прочитал описание к снимку и был готов накинуться на коллегу с обвинениями. Бывший муж Аллы Пугачевой был возмущен текстом, который мошенники написали от лица Николая Баскова. "Только хотел написать тебе "а не сошел ли ты с ума, дорогой мой друг, бисер метать и оправдываться?"", – выразился Филипп Киркоров.

Напомним, что Николай Басков и Филипп Киркоров снялись в видеоклипе на песню группы AURА "Любимую не отдают". Проект создавался в знак солидарности политике лидера Белоруссии. Пользователи Сети обрушились на Николая Баскова и Филиппа Киркорова с критикой. Многим не понравилось, что эстрадные артисты поддержали президента.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте