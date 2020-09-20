Киркоров по ошибке назвал Баскова безумцем

20.09.2020 | 23:21

Филипп Киркоров ответил Николаю Баскову на его пост в инстаграм-канале. Экс-супруг Аллы Пугачевой был готов обвинить коллегу в безумии.

19 сентября Николай Басков разместил в инстаграм-канале скриншот сообщения, которое опубликовали от его имени мошенники с фейкового аккаунта. Один из главных смыслов текста на скриншоте заключается в том, что Александр Лукашенко – это лучший из возможных президентов Белоруссии, а недоброжелатели просто завидуют Батьке. Филипп Киркоров был шокирован содержанием скриншота, так как только со временем понял, что автором является не его коллега.

Николай Басков добавил к снимку описание, где указал, что автором поста на скриншоте является не он. Также он попросил СМИ проверять информацию о подлинности аккаунтов звезд, которые они цитируют.

Филипп Бедросович не сразу прочитал описание к снимку и был готов накинуться на коллегу с обвинениями. Бывший муж Аллы Пугачевой был возмущен текстом, который мошенники написали от лица Николая Баскова. "Только хотел написать тебе "а не сошел ли ты с ума, дорогой мой друг, бисер метать и оправдываться?"", – выразился Филипп Киркоров.

Напомним, что Николай Басков и Филипп Киркоров снялись в видеоклипе на песню группы AURА "Любимую не отдают". Проект создавался в знак солидарности политике лидера Белоруссии. Пользователи Сети обрушились на Николая Баскова и Филиппа Киркорова с критикой. Многим не понравилось, что эстрадные артисты поддержали президента.