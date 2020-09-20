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Авербух отреагировал на «разбор полетов» Арзамасовой

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Фигурист прокомментировал сообщение своей возлюбленной. Лиза Арзамасова согласилась с мнением Ильи Авербуха.

Актриса выступила в Амурском театре драмы, сыграв в спектакле "Кабы я была...", а затем опубликовала в инстаграм-канале снимок с театральных гастролей в Благовещенске. В описание к фото Лиза Арзамасова разместила внушительный текст. Возлюбленная Ильи Авербуха призналась, что сильно волновалась во время спектакля, так как выступала на сцене после большого перерыва, который связан с карантином. Девушка добавила, что после выступлений всегда анализирует промахи и успехи в работе, проводя "разбор полетов".

Илья Авербух написал к посту молодой избранницы воодушевляющий комментарий. "И главное, что всегда проводится разбор полетов! Это значит, что главный полёт впереди!", – заявил заслуженный мастер спорта России. Также фигурист выразил девушке поздравление с тем, что она наконец вернулась на сцену театра.

Лиза Арзамасова поблагодарила Илью Авербуха за поддержку. Артистка решила, что мнение фигуриста безошибочно, и согласилась с его словами.

Напомним, что телеведущая Анастасия Родина считает, что актриса использует специальные приемы для того, чтобы удержать рядом с собой Илью Авербуха. По словам аналитика российского фигурного катания, Лиза Арзамасова боится, что ее возлюбленного уведут.

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Источник — dni.ru
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