В Сети появились фотографии беременной жены Петросяна

19.09.2020 | 05:59

Евгений Петросян в день своего 75-летия подтвердил слухи о том, что весной у него появился сын. Однако информацию о том, что ребенка выносила суррогатная мать, артист опроверг, подчеркнув, что наследника родила пятая жена.

В личном блоге Татьяна Брухунова заявила, что еще слишком молода, чтобы прибегать к подобным услугам. Малыша, которого назвали Ваганом, она носила сама. Правда, фотографии с животиком показать отказалась, так как считает их слишком интимными.

Супруга Евгения Петросяна добавила, что прекрасно умеет шифроваться. Ей удавалось тщательно скрывать беременность. Например, девушка публиковала снимки годичной давности или же выбирала такие ракурсы и одежду, которые бы могли прикрыть округлившиеся формы.

Однако пользователи "Инстаграма" пролистали ленту Татьяны Брухуновой на несколько месяцев назад и нашли кадры, на которых, если присмотреться, можно заметить живот. Также в телеграм-канале "НеМалахов" опубликовали фотографии годичной давности, после которых и пошли слухи о беременности молодой жены Евгения Петросяна. На снимках пара идет рядом, Татьяна старается удержать рукой полы пальто, однако под верхней одеждой прекрасно виден округлившийся животик.

Напомним, Елена Степаненко и Евгений Петросян прожили в браке больше 30 лет, однако в этом союзе детей не родилось. Артист воспитывал и считал своей дочь супруги от предыдущих отношений. Юристы уверены, что после рождения нового наследника у девушки нет шансов получить миллионы приемного отца после его смерти.