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В регионах запустят реновацию

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В Государственную думу России внесен законопроект, который позволит начать реновацию в регионах.

С предложением выступила группа сенаторов. Документ прошел предварительное обсуждение в профильных комиссиях и уже зарегистрирован в электронной базе.

Если документ будет принят, то он внесет изменения в Жилищный кодекс. А это позволит субъектам РФ самостоятельно утверждать адресные программы сноса и реконструкции с учетом мнения граждан.

Согласно тексту, в проект может быть включен «только многоквартирный дом, собственники и наниматели жилых помещений в котором большинством в две трети от общего числа жилых помещений проголосовали за включение многоквартирного дома в проект программы сноса и реконструкции».

С реновацией и ее последствиями уже ознакомились некоторые жители столицы, которые вместо старых домов получили современные квартиры.

При действии программы законодатель гарантирует получение жилья, большего по площади и в том же районе проживания. Однако в расчет равнозначности не берутся такие параметры, как этажность жилого помещения, расположение помещения относительно объектов инфраструктуры и транспортной сети. Кроме того, законодатель не предусматривает компенсацию затрат на проводимый ремонт.

Указанная норма распространяется не только на собственников, но и на нанимателей жилых помещений по договору социального найма.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

В Пензе уже много лет назад трезвонили пустозвонили о надстройках пят жеиэтажек , да вся эта глупость хорошо что не началась

Имя: Гость
Комментарий:

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