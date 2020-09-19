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Молодая жена Петросяна удивила поклонников ответом о многомиллионном наследстве

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Татьяна Брухунова и Евгений Петросян стали родителям. В честь своего 75-летия юморист поделился радостной новостью со своими подписчиками. Однако многочисленная аудитория не смогла порадоваться за новоиспеченных родителей, а только посетовала на образ жизни новой возлюбленной Петросяна.

Поклонники российского юмориста уверены, что Татьяна Брухунова вышла замуж по расчету. Публика посчитала, что девушка выстроила настоящий план по завоеванию всех богатств Евгения Петросяна.

Усугубило ситуацию и пополнение в семье молодоженов. Накануне стало известно, что 31-летняя возлюбленная шоумена родила сына Вагана. Еще в начале весны всплыли первые слухи о том, что у пары появился ребенок.

Звездные родители до последнего опровергали подобные домыслы и только несколько дней назад поделились первыми фотографиями малыша.

Выяснилось, что все девять месяцев Татьяна публиковала старые фотографии и скрывала от окружающих изменения в фигуре. Теперь пара воспитывает малыша и наслаждается первыми месяцами взросления ребенка.

Брухунова призналась, что пока справляется без помощи нянь. По словам членов семьи, родная мать Татьяны помогает ей в воспитании Вагана.

Несмотря на то, что жена Евгения Петросяна старается не провоцировать пользователей "Инстаграм" и не реагировать на многочисленную критику, материнский инстинкт взял вверх над Татьяной и побудил ее защищать своего ребенка даже в социальных сетях.

Реакция возлюбленной сатирика объяснима. Подписчики Брухуновой усомнились в истинных чувствах новоиспеченной матери. Они предположили, что супруга Петросяна решила родить ребенка ради многомиллионного наследства комика.

На эти подозрения Брухунова отреагировала весьма остро и категорично. "Ну и рожайте от слесарей! Я-то тут причем?", – ответила жена Евгения критикам.

Напомним, что предположения подписчиков имеют под собой все основания. Теперь основным претендентом на наследство становится новорожденный сын Петросяна. Остается только гадать, как поведет себя взрослая дочь юмориста.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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Гость||

Умница!

Гость||

Старичок счастлив, женщина молодая довольна, ребенка родила на радость себе и супругу, малыш обеспечен материально уже на всю жизнь. Кому какое дело до их жизни? Да там любовь и счастье во всем. Нет, надо рассказать о своей великой любви к нищему ване, с которым живут от зарплаты до зарплаты, каждый вечер покрывают друг друга матом, но зато Любовь.

Гость||

Зависть поедает изнутри,нужно жить своей жизнью,довольствоваться своим,радоваться за других.

Гость||

Когда в доме малыш, то любой маме не до Инстаграм, а у неё отвечать на все выпады подписчиков - главное и основное занятие. Вот и стоит вопрос: а есть ли ребёнок и её ли он?

Гость||

Малыш просто прелесть

Гость||

И в гроб сходя, благословил...

Имя: Гость
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