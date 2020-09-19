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Фриске призвал оставить дочь в покое

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В музыкальном ролике белорусских артистов появилась девушка, копирующая образ покойной Жанны Фриске. Отец умершей вокалистки, Владимир Фриске, возмущен происходящим.

В Сети появился клип исполнителей из Минска. Евгений Олейник и Юлия Быкова презентовали ролик на композицию "Любимую не отдают". Песня создана в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Девушка в клипе очень напоминает экс-солистку группы "Блестящие" Жанну Фриске. Боле того, у "двойника" российской артистки оказалось созвучное имя – Жанет.

Отец покойной вокалистки, Владимир Фриске, в недоумении. Мужчина шокирован тем, с какой наглостью спекулируют образом Жанны.

Владимир Борисович против того, чтобы имя его дочери где-либо звучало. Фриске отметил, что его наследница не имела никакого отношения к политике. Артистка не стала бы публично поддерживать ни Александра Лукашенко, ни Владимира Путина. Жанна была артистом, который занят лишь творчеством.

"Ее нет! Она умерла! Оставьте ее в покое!" – сказал Владимир Борисович.

Фриске добавил, что до сих пор находятся люди, которые пытаются заработать на имени его наследницы. В одном из заведений, например, поставили скульптуру певицы. Разрешения на эксплуатацию образа у родных, естественно, никто не спрашивал. Тем временем в Твери изображение Жанны Фриске использовали в рекламе памятников.

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Источник — dni.ru
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Гость||

И где кто-то увидел образ, копирующий Жанну Фриске? Про Владимира стали забывать и он опять решил "выскочить"???

Имя: Гость
Комментарий:

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