Для покупки тела Ленина уже собрали 50 миллионов долларов

19.09.2020 | 08:05

Жители США собрали более 50 миллионов доллара для покупки тела "вождя народов" Владимира Ленина. Автором идеи выступил художник Дэвид Датун.

Датун намерен перевезти труп Ленина в Вашингтон и возвести там копию мавзолея. Инициатива вызвала негодование главы КПРФ Геннадия Зюганова, который приравнял сделку к "торговле историей", что, по его мнению, является предательством родины.

В ответ художник напомнил, что советский лидер является вождем не только советского, но и мирового пролетариата, сообщает РИА "ФАН".

Напомним, неделю назад Союз архитекторов России объявил конкурс на лучшую концепцию использования здания Мавзолея В. И. Ленина на Красной площади.

Идея наткнулась на волну критики. Сильнее всех негодовал лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он назвал конкурс провокационным.

«Каждый с ума сходит по-своему. Мавзолей и Кремль охраняются ЮНЕСКО как мировое сокровище. Наша история советская немыслима без Красной площади и Мавзолея. Они видели все. Они видели величие нашего духа и армии», — заявил тогда политик.