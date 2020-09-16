«Я изменил своей жене»: супруг Наташи Королевой во всем сознался

16.09.2020 | 11:42

Затравленный Сергей Глушко признался, что был неверен Наташе Королевой. По словам стриптизера, его опоили какими-то веществами и он был "в полном неадеквате".

Все началось около недели назад. Наташа Королева написала заявление в полицию с жалобой на кражу. Якобы пока артистка была в отъезде, из ее дома пропали драгоценности и крупная сумма денег, причем в валюте. Интересно, что ее муж Сергей Глушко, более известный под звучным псевдонимом Тарзан, в это время был дома. Он признался, что пока жена отсутствовала, к нему наведались две малознакомые женщины. Якобы после их ухода и вскрылась пропажа.

Немедленно поползли слухи о том, что Тарзан изменил жене. Дескать, только это может объяснить пребывание посторонних женщин в их доме в отсутствие Наташи Королевой. Разразился скандал. Супруги быстро отреагировали. Глушко и Королева потребовали от СМИ перестать распространять недостоверную информацию и трясти их грязным бельем.

Дальше – больше. Внезапно объявилась якобы одна из тех женщин. Молодая модель и актриса Анастасия Шульженко со слезами на глазах объявила, что артисты специально написали заявление. Будто бы это изощренная месть Наташи Королевой, узнавшей об измене Сергея Глушко. И теперь любовница, которая якобы ничего никогда не требовавшая от Тарзана и не афишировавшая их отношения, боится последствий.

Но тут внезапно официальное заявление сделал сам стриптизер. Он записал эмоциональное видео, в котором признался, что действительно был неверен Наташе Королевой.

"Произошел инцидент. Я изменил своей жене и открыто говорю об этом. Я не буду вторым Михаилом Ефремовым и утверждать, что это был не я. Да, это сделал я. Отвечать за это я буду перед Богом и своей женой. Больше не перед кем из вас отчитываться не собираюсь", – заявил Тарзан.

Он пожаловался, что женщины его якобы чем-то накачали. "Они обладали набором веществ, которым ввели меня в состояние полного неадеквата, и произошло то, что произошло", – сообщил Глушко.

Однако он подчеркнул, что не допустил, чтобы дамы забеременели. В заключение стриптизер высказал надежду, что этих женщин настигнет возмездие – как божье, так и уголовное.