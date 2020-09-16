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Создатель «Ну, погоди!» готов заплатить, чтобы не снимали ремейк мультфильма

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Один из создателей оригинальной серии мультфильмов «Ну, погоди!» раскритиковал идею снять переосмысление анимационной ленты.

Феликс Кандель остался недоволен переработанным образом волка и новыми героями.

«Я не понимаю этого, по-моему, это чудовищно. С самого первого сценария, который, кстати, у меня есть, были заложены образы Волка, Зайца и другие образы. Это наше, это мы втроём придумали и название, и героев. Оставьте это, придумайте своих персонажей и играйте с ним сколько хотите. Они даже нас не позвали. Может, мы с Курляндским могли бы что-то сделать. И кроме всего прочего они решили от нас откупиться какой-то крохотной суммой: от меня, от Курляндского, от сына Хаита… Забирают все права навечно. Ту сумму, которую они мне предлагают, я бы им заплатил из своих денег, только чтобы они не делали ничего. Мы отказываемся подписывать договор этот: он абсолютно кабальный и унизительный», - заявил Кандель в интервью изданию «Подъем».

Раскритиковал сценарист и обновленную версию популярного мультфильма «Простоквашино». Феликс заметил, что шутки в анимационной ленте больше подойдут Петросяну «для его комиков».

«В одной из серий там появилась женщина-шекспировед и кот для неё читает: «Доить или не доить – вот в чём вопрос». Это, наверное, только Петросяну подходит для его комиков, больше никому. Это невероятно. Я любил книгу Успенского «Дядя Фёдор, пёс и кот». Это книга, где ребёнку был дан покой. Вы знаете, её читали, в том числе сам Эдик, для детей с немного расстройствами и она их утешала. Потому что для них было место в этой книге, где их никто не трогал и где они жили, как хотели», - сказал Кандель.

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