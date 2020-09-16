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Скрывавший ребенка Петросян впервые показал сына Вагана

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Сегодня, 16 сентября, свой юбилей отмечает Евгений Петросян. В честь круглой даты юморист решил сделать подарок всем фанатам и журналистам – он наконец рассекретил сына от молодой жены Татьяны Брухуновой.

Еще весной появились слухи о том, что в семье прославленного юмориста Евгения Петросяна и его молодой супруги Татьяны Брухуновой родился ребенок. Нет никакого противоречия в том, что никто жену артиста беременной не видел – родила суррогатная мать в Дубае.

Эта новость стала сенсацией. Супругов поздравил даже известный шоумен Иван Ургант. Впрочем, сами Брухунова и Петросян предпочитали не комментировать эту информацию. Лишь сейчас, полгода спустя, счастливые родители признались, что у них действительно появился сын.

В честь своего юбилея – 16 сентября юмористу исполнилось 75 лет – Евгений Петросян обнародовал фотографию, на которой запечатлен вместе с наследником. "А вот и он – Ваган Евгеньевич Петросян!" – коротко подписал снимок счастливый юморист.

Многочисленные подписчики рассыпались в поздравлениях и комплиментах имениннику. По мнению фанатов, ребенок похож на маму, молодую жену артиста Татьяну Брухунову. Не остались в стороне и представители отечественного шоу-бизнеса. Так, например, шоумен и актер Вячеслав Манучаров прокомментировал трогательный кадр: "Какое счастье, сын отца, назван в честь деда. Настоящая династия, продолжение рода!"

Интересна переписка Евгения Петросяна с одним из подписчиков. Тот спросил у юмориста: "А кто родил-то?" Ответ артиста оказался лаконичен: "Жена!". Теперь остальные фанаты гадают, как это может быть, когда никто не видел Татьяну Брухунову беременной. Другие шутят, что женой юморист назвал суррогатную мать.

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Источник — dni.ru
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