Пособие от 20 до 35 тысяч рублей в зависимости от возраста ждет россиян в ПФР

16.09.2020 | 03:50

В Пенсионном фонде РФ напомнили о возможности получения новой выплаты.

У россиян остается ровно две недели, чтобы получить поддержку от государства в связи с пандемией коронавируса. Выплаты были назначены по распоряжению президента России Владимира Путина.

В ПФР напомнили, что у заявителей, которые еще не получали так называемые «путинские» деньги, есть возможность подать заявление лишь до 30 сентября 2020 года.

Правом на дополнительные средства обладают родители детей в возрасте от трех лет до пятнадцати включительно. Многие уже получили деньги, но в ПФР подчеркнули, что есть и те семьи, которые не воспользовались возможностью оформить помощь от государства.

Размер самого пособия может серьезно варьироваться. Он зависит от возраста ребенка и даты его рождения, заметили в ведомстве.

«Важно, что при достижении ребенком возраста 3 лет в период с апреля по сентябрь 2020 года включительно семьи имеют право, кроме ежемесячной выплаты (детям до 3 лет), на получение единовременной выплаты (детям от 3 до 16 лет) в размере 10 тысяч рублей», - сообщили в ПФР.

«Например, если ребенку исполнилось 3 года в апреле, семья может получить ежемесячную выплату 5 тыс. рублей за апрель, а также единовременную выплату 10 тыс. рублей. Если ребенку исполнилось 3 года в мае, за апрель и май семья получит ежемесячную выплату 5 тыс. рублей (всего 10 тыс. рублей), а также единовременную выплату 10 тыс. рублей. Если ребенку исполнилось 3 года с июня по сентябрь, семья может получить ежемесячную выплату 5 тыс. рублей за апрель, май и июнь (всего 15 тыс. рублей), а также единовременную выплату 10 тыс. рублей», - пояснили в ПФР.