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Под кожей у Аниты Цой нашли загадочного паразита

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Анита Цой стала новой гостьей шоу "Эмпатия Манучи". Артистка рассказала, как пережила коронавирус и справилась с паразитом, который жил в ее теле долгих десять лет.

Жуткая история произошла довольно давно. Однажды певица отправилась в Австралию, но решила пренебречь советами врачей и не сделала всех необходимых прививок, о чем потом сильно пожалела.

В экзотической стране звезду укусило неизвестное насекомое, и сначала место поражения не доставляло неудобств. Через какое-то время у Анита Цой появились странные ощущения. "Я поняла, что там происходит движение и шевеление", – вспомнила артистка.

Певица тут же побежала к врачам, и они определили, что звезду укусила мошка, которую обычно интересует только крупный рогатый скот. Доктора не знали, как избавиться от паразита, который начал формироваться под кожей.

Удалять опасались: личинка могла попасть в кровь и навредить здоровью Аниты Цой, – поэтому предложили выждать время. Насекомое должно было "созреть" и вылупиться самостоятельно. Однако никто не предполагал, что на это уйдет целых десять лет!

По словам артистки, у нее была истерика. Личинка доставила звезде немало неприятностей, потому что периодически шевелилась и увеличивалась в размерах. Пугало насекомое и супруга певицы – странно было видеть такое на теле любимой женщины. К счастью, прогнозы врачей сбылись, и через время кокон все же покинул тело Аниты Цой.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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