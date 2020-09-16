Певица МакSим стерла себя для поклонников

16.09.2020 | 13:42

Певица МакSим шокировала фанатов тем, что удалила из своих аккаунтов в соцсетях все фото. Ее директор Маргарита Соколова прокомментировала поведение звезды.

Сама певица МакSим не объяснила мотива своего странного поступка. Из-за молчания артистки появились слухи о том, что она находится в тяжелой депрессии после лечения.

Одновременно с этим в Сети всплыл ролик, на кадрах которого видно, что исполнительница очень сильно похудела. На фоне терапии певица МакSим сбросила около десяти килограммов.

Помощница высказалась о поведении звезды. "С ней все суперхорошо! И скоро вы это поймёте!" – заявила Маргарита Соколова. Отметим, поговаривают, что знаменитость сделала выбор в пользу личной жизни. В начале года Марина продемонстрировала колечко с внушительным бриллиантом, после чего фанаты сделали вывод, что она получила предложение руки и сердца.

О том, что певица МакSим вернется на сцену после долгого перерыва, стало известно в конце августа. Тогда представительница певицы выступила с опровержением о пропаже звезды – после того, как встревоженная Алла Довлатова заявила о том, что девушка перестала выходить на связь с друзьями.

Напомним, певица МакSим взяла перерыв в карьере из-за проблем со здоровьем, вызванных аварией, в которую она попала весной прошлого года. В результате инцидента она оказалась на больничной койке и проходила долгое восстановление. В Сети распространились фото исполнительницы, чье тело обезобразили гематомы и синяки.