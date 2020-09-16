Материнским капиталом позволят распоряжаться по-новому

16.09.2020 | 09:07

В России предложили разрешить тратить материнский капитал на ремонт жилья. Инициатива поступила от Общероссийского народного фронта (ОНФ), который выяснил наиболее востребованные формы поддержки семей.

Согласно проведенному исследованию, за это предложение высказалось большинство семей. Многие не готовы вкладываться в новое жилье, но хотят улучшить старое, чтобы обеспечить своим отпрыскам комфортные условия. Также большое количество россиян выразили желание потратить материнский капитал на покупку автомобиля.

Глава Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская инициативу поддержала – пока на словах. Она согласилась с тем, что ремонт для семьи всегда связан с серьезными расходами, особенно если ребенок только родился.

Отметим, в настоящее время материнский капитал может быть использован в том числе для покупки квартиры, выплат по ипотеке или постройки нового жилья. Ряд чиновников уверены, что необходимо изменить законодательство, и разрешить родителям тратить эти средства по своему усмотрению, кроме еды и развлечений.

Напомним, ранее стало известно, что размер материнского капитала вырастет в 2021 году. Так, со следующего года за первого ребенка семье будут платить 483882 рубля. Если родители не получили средства за первенца, то за второго ребенка им положено 639432 рубля, в противном же случае – 155550 рублей.