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Иосиф Пригожин вынужден скрытно питаться в ресторане

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Накануне Елена Малышева пришла в гости к Валерии и Иосифу Пригожину. Телеведущая приехала в квартиру пары, чтобы узнать, чем питаются звезды.

Как оказалось, в холодильнике артистки почти ничего нет. Из еды можно найти лишь диетические рыбные котлеты, кабачковые оладьи, творог, овощи и фрукты. Елена Малышева отметила, что Валерия – человек с железной волей и самодисциплиной. По словам телеведущей, именно так и должен выглядеть холодильник женщины, которая хочет быть тонкой да звонкой.

Правда, как оказалось, Иосиф Пригожин не в восторге от диетического рациона. В беседе с автором программы "Жить здорово" он пожаловался, что обожает домашнюю еду, но всегда выходит голодным из-за стола – ему мало овощных блюд. "Вынужден прятаться и ехать в ресторан, чтобы поесть", – отметил продюсер.

Он думал, что Валерия и Елена Малышева его пожалеют, однако артистка лишь посмеялась над супругом. Звезда отметила, что ей ничуть не грустно от того, что муж питается правильной пищей.

Напомним, в конце лета Иосиф Пригожин сообщил, что похудел на три килограмма. Такой результат его неприятно удивил – артист думал, что сбросил больше. Как оказалось, почти месяц продюсер ходил по несколько километров в день и старался не переедать, но это не помогло.

В отличие от супруга, Валерия уже много лет сидит на жесткой диете. Она полностью исключила из своего рациона сладкое, мучное и жирное. Именно благодаря этому звезда остается в прекрасной форме.

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Источник — dni.ru
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