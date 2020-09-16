Елена Кондулайнен могла быть отравлена

16.09.2020 | 16:12

Летом с Еленой Кондулайнен случилось несчастье: она была госпитализирована с инсультом. Подробности, причем весьма сенсационные, рассказал ее близкий друг.

Вот уже много лет Елена Кондулайнен служит в московском «Театре Луны». Также она дружна с его создателем и художественным руководителем, известным актером, звездой фильма "Усатый нянь" Сергеем Прохановым. Они же вместе с прочими сотрудниками театра закрывали очередной сезон. Ничего не предвещало беды, но именно в этот момент Елену Кондулайнен сразил инсульт.

"Я был рядом с ней, когда ей стало плохо. Мы отдыхали компанией в ресторане, Лена выпила глоток шампанского и спросила: "Кто мне насыпал яда?" И я сижу рядом – она на меня смотрит", – сообщил сенсационную деталь Сергей Проханов.

Артист не уточнил, пошутила ли так Елена Кондулайнен или же сказала серьезно, но подчеркнул, что у них с артисткой очень хорошие отношения. "Она предлагала мне жить вместе с ней в Финляндии во время коронавируса, но я остался в Москве, и она там, бедная, одна скучала", – отметил Проханов.

Он рассказал, что Елену Кондулайнен из ресторана госпитализировали в Боткинскую больницу, там у нее якобы забрали телефон и запретили навещать. "В наше время все возможно", – философски отметил знаменитый артист.

К счастью, недавно Елену Кондулайнен уже выписали из клиники. Однако эффектная артистка так пока и не вышла на связь с обеспокоенными фанатами и представителями СМИ. На официальной страничке в социальной сети "Фейсбук" последняя публикация датирована июлем. Отметим, что вскоре после этого Елена Кондулайнен и оказалась в больнице.

Напомним, Елена Кондулайнен – звезда советского и российского кино. Она являлась первым секс-символом Советского союза. В ее послужном списке – более 40 фильмов. Она сыграла в таких кинолентах, как "Сто дней до приказа", "Зверобой", "Восемь первых свиданий", "Дружба народов" и других.