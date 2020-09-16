Для Анастасии Стоцкой готовят специальный рыжий парик

16.09.2020 | 07:45

Московский Дворец Молодежи готовит две премьеры – мюзиклы "День влюбленных" и "Шахматы". Поэтому в эти дни вся команда работает практически круглосуточно – в основном зале монтируют декорации, в фойе распеваются артисты, а за кулисами шьются парики и костюмы. Корреспондент "Дни.ру" понаблюдал за творческим процессом.

До сих пор на сцене МДМ шли в основном западные мюзиклы, которые приобрели славу на Бродвее. Но "День влюбленных" – целиком российский продукт. Композитор Евгений Загот вместе с написавшим либретто Михаилом Дурненковым и автором стихотворных текстов Женей Беркович придумали остроумную и динамичную историю, которая окажется точно не хуже западных образцов. И продолжит уже показавший себя успешно формат site-specific. В Европе очень модно играть спектакли в часовнях, амбарах, на заброшенных фабриках, железнодорожных станциях и на лесных полянах. В МДМ будут играть в фойе, которое превратится в кафе со столиками.

Примечательно, что 8 актеров играют 28 персонажей! И менять образы им приходится стремительно. Порой на то, чтобы старик превратился в юношу, есть всего 50 секунд. Это только в известной советской комедии "легким движением руки брюки превращаются в элегантные шорты". Здесь же, чтобы все работало безупречно, требуется множество помощников за кулисами и продуманность каждой мелочи до секунды и миллиметра.

Именно поэтому костюмы развешаны на стойках в строго определенном порядке, а парики, бороды и усы сделаны по специальной технологии, позволяющей в мгновение ока надеть и снять их. Каждое такое изделие постижеры изготавливают вручную из натуральных волос в течение как минимум ста часов. Зато смотрится все как настоящее!

В гримерной, куда в обычное время посторонним вход строго запрещен, на видном месте два парика с подписью Анастасия Стоцкая. Оказалось, во всех спектаклях, где она была занята, на актрисе были парики. Вот ее шикарная накладная шевелюра из "Комедии о том, как банк грабили", где актриса играла сотрудницу банка по имени Рут.

"А этот парик для Стоцкой еще не готов – мы его еще будет красить в рыжий цвет, – рассказал гример. – В нем Анастасия появится в роли Флоренс в "Шахматах", которые сегодня репетирует Евгений Писарев".

Всех секретов двух готовящихся сегодня постановок раскрывать не будем. Добавим лишь, что праздник и восторг гарантированы!