Бледанс рассказала о страшной болезни и регулярных проверках здоровья

16.09.2020 | 12:16

51-летняя Эвелина Бледанс призналась, что боится заболеть раком. Дело в том, что у ее матери была онкология, и звезда опасается, что недуг может передаться по-наследству.

Артистка стала гостьей нового выпуска программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым на "России 1". Эвелина Бледанс призналась, что от рака у нее умерла мама – Томила.

Звезда боится, что на фоне постоянного чувства вины тоже заболеет. Актриса добавила, что по этой причине регулярно ездит в онкологический центр на Каширском шоссе и проходит необходимые обследования.

"Не хочу умирать", – отметила Эвелина Бледанс в эфире шоу. Она сообщила, что еще хочет простого женского счастья и профессиональной реализации. Также знаменитость заявила, что из-за страха перед онкологией она в последнее время взяла за привычку просить прощения у всех, кого обидела.

В частности, Эвелина Бледанс извинилась перед своим отцом – Висвальдисом. После развода родителей воспитанием девочки занялся отчим Геннадий Александрович, и она считала, что он ей ближе и роднее, чем биологический отец.

Ранее Эвелина Бледанс рассказала о своей личной жизни. Популярная актриса призналась, что не раз переживала расставание с мужчинами, причем уходила из этих отношений практически без всего. Она призналась, что сможет обратить внимание только на того мужчину, кто проявит инициативу и недюжинный энтузиазм.