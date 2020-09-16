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Анита Цой выбрала срок завершения карьеры

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Несмотря на карантин и отсутствие работы, Анита Цой не торопится гастролировать. Певица хочет как можно больше времени проводить с семьей.

В 2021 году Аните Цой исполнится 50 лет. Артистка философски относится к своему возрасту. Она не боится цифр в паспорте, поскольку считает, что женщина может быть привлекательной всегда.

При этом артистка призналась, что не собирается выступать до самой старости, но уходить со сцены сейчас она тоже не станет. Концертам в 70-80 лет она предпочтет другие занятия. Цой отметила, что появлению песни способствуют любовные страдания. Сейчас же у Аниты совершенно иная романтика.

Цой стала размышлять по-другому во время карантина. Проводя дни напролет вместе с семьей артистка поняла, что недостаточно хорошо знает близких. Спустя годы брака певица выяснила: она и ее муж любят разные фильмы, еду, напитки. Эти мелочи очень влияют на отношения, считает Анита.

Певица в очередной раз отметила, что ее муж самый лучший. Он заботится о супруге, помогает ей в работе, поддерживает в трудные моменты.

Любопытно, что Цой посещают мысли о возможных изменах избранника. Однако она не хочет знать, если такие случаи были. Для артистки важнее ощущать духовную связь с возлюбленным, нежели физическую близость.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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