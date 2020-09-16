70-летний Боярский рухнул в обморок в поликлинике

16.09.2020 | 06:42

Михаил Боярский отправился в поликлинику, чтобы сделать прививку от гриппа. Перед вакцинацией артист упал в обморок на глазах у толпы.

Вместе со звездой в кабинет доктора пустили нескольких журналистов. 70-летний актер довольно бодро вошел в процедурную, со всеми поздоровался и уселся на стул перед медицинским работником. Врач начал проводить стандартный осмотр, который необходим перед тем, как вколоть вакцину.

Терапевт надавил Михаилу Боярскому на лимфоузлы, и в этот момент артист начал терять сознание. Он завалился на доктора, а затем упал со стула и сильно ударился головой о стену. К счастью, звезде быстро оказали помощь, и уже через пару минут Михаил пришел в себя. Как выяснилось позднее, у знаменитости резко подскочило давление.

Несмотря на неприятный инцидент, актер не отказался от прививки. Как только ему стало получше, терапевт завершил осмотр и ввел вакцину. На выходе из медучреждения Михаил Боярский пообщался с журналистами. Он был выглядел довольно бодрым и шутил. Артист отметил, что делает прививку от гриппа лишь тогда, когда скажет жена.

Терапевт надавил Михаилу Боярскому на лимфоузлы, и в этот момент артист начал терять сознание. Он завалился на доктора, а затем упал со стула и сильно ударился головой о стену. К счастью, звезде быстро оказали помощь, и уже через пару минут она пришла в себя. Как выяснилось позднее, у знаменитости резко подскочило давление.

Несмотря на неприятный инцидент, актер не отказался от прививки. Как только ему стало получше, терапевт завершил осмотр и ввел вакцину. На выходе из медучреждения Михаил Боярский пообщался с журналистами. Он был выглядел довольно бодрым и шутил. Артист отметил, что делает прививку от гриппа лишь тогда, когда скажет жена.