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Волка в скандальном ремейке «Ну, погоди!» озвучит Гарик Харламов

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Знаменитый комик и актер Гарик Харламов озвучит волка в новой интерпретации культового мультфильма "Ну, погоди!". Артист признался, что для него это станет интересной задачей.

Харламов отметил, что в "Ну, погоди!" весьма своеобразный юмор, который построен не на диалогах, а на нелепых сценах. Как пояснили в киностудии "Союзмультфильм", занимающейся производством мультика, их выбор пал на комика из-за его характерного голоса, который хорошо подходит волку, сообщает Ura.ru.

По словам генерального продюсера студии Юлии Осетинской, творческая группа уже утвердила окончательный визуальный образ Волка, выбранный из более 50 вариаций. Его поправили после критики в Сети. Интернет-пользователи буквально устроили скандал, требуя изменить образ волка-хипстера.

«При создании нового визуального образа нам удалось сохранить узнаваемость и хулиганское обаяние классического персонажа. При этом с поправкой на современные реалии — Волк поменял гардероб, и, частично, привычки: так, с сигаретой на экране мы его не увидим», - заявила Осетинская.

Кто будет озвучивать Зайца, и как он будет выглядеть, киностудия пока не сообщает.

Новый мультфильм будет не прямым продолжением классики, а актуальным прочтением. Заяц и волк также переехали в 3D. В сериале появятся новые персонажи второго плана — барсук Тим, ёжик Шу и косуля Уля. На данный момент планируют выпустить 52 серии.

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