Сетевое издание|18+|Вторник|15 сен 2020|05:12
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+11oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+14oC
+15oC
Завтра | Ясно |
 

Полезное

Пресс-служба Наталии Королевой заявила о проникновении и шантаже

Печать

Скандал с кражей драгоценностей из дома Наташи Королевой набирает обороты.

На прошлой неделе стало известно, что певица написала заявление в полицию по поводу кражи драгоценностей на сумму в пять миллионов рублей, а также 3 тысяч евро. Все это пропало из дома Королевой.

Сразу несколько изданий сообщили, что к воровству могут быть причастны две дамы. Они оказались в доме Королевой по приглашению ее супруга, известного стриптизера Сергея Глушко.

В воскресенье, 13 сентября, в ряде СМИ появилась информация, что одна из девушек, которая может быть причастной к пропаже драгоценностей, якобы является любовницей Тарзана и беременна от него.

В понедельник утром Сергей Глушко опроверг эти сведения, ближе к вечеру с официальным заявлением выступила пресс-служба Наталии Королевой.

«19 августа 2020 года в семье Натальи и Сергея произошёл крайне неприятный инцидент. По факту предумышленного проникновения в дом, мошенничества и незаконного сбора личной информации с целью дальнейшего шантажа и распространения в СМИ заведомо ложных сведений, порочащих честь, достоинство и репутацию Наталии и Сергея, они вынуждены были обратиться в полицию. Сейчас этим делом занимаются правоохранительные органы.

Просим все СМИ не принимать предложения приобрести или получить на иных условиях видеоматериалы, собранные с нарушением закона, и не распространять никакую информацию

о личной жизни Наталии и Сергея. Распространители и авторы публикаций подобного рода будут привлекаться к установленной законом ответственности. Официальная, достоверная информация будет предоставлена от первого лица», - сообщила пресс-служба Наталии Королевой.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте