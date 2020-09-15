Пресс-служба Наталии Королевой заявила о проникновении и шантаже

15.09.2020 | 04:13

Скандал с кражей драгоценностей из дома Наташи Королевой набирает обороты.

На прошлой неделе стало известно, что певица написала заявление в полицию по поводу кражи драгоценностей на сумму в пять миллионов рублей, а также 3 тысяч евро. Все это пропало из дома Королевой.

Сразу несколько изданий сообщили, что к воровству могут быть причастны две дамы. Они оказались в доме Королевой по приглашению ее супруга, известного стриптизера Сергея Глушко.

В воскресенье, 13 сентября, в ряде СМИ появилась информация, что одна из девушек, которая может быть причастной к пропаже драгоценностей, якобы является любовницей Тарзана и беременна от него.

В понедельник утром Сергей Глушко опроверг эти сведения, ближе к вечеру с официальным заявлением выступила пресс-служба Наталии Королевой.

«19 августа 2020 года в семье Натальи и Сергея произошёл крайне неприятный инцидент. По факту предумышленного проникновения в дом, мошенничества и незаконного сбора личной информации с целью дальнейшего шантажа и распространения в СМИ заведомо ложных сведений, порочащих честь, достоинство и репутацию Наталии и Сергея, они вынуждены были обратиться в полицию. Сейчас этим делом занимаются правоохранительные органы.

Просим все СМИ не принимать предложения приобрести или получить на иных условиях видеоматериалы, собранные с нарушением закона, и не распространять никакую информацию

о личной жизни Наталии и Сергея. Распространители и авторы публикаций подобного рода будут привлекаться к установленной законом ответственности. Официальная, достоверная информация будет предоставлена от первого лица», - сообщила пресс-служба Наталии Королевой.