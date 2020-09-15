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Плачущая «любовница» Тарзана записала «исповедь» из-за страха

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В Сети появилась видеозапись монолога девушки, которая утверждает, что на протяжении некоторого времени состояла в интимных отношениях с Сергеем Глушко, супругом певицы Наталии Королевой.

Анастасия Шульженко, героиня видеоролика, который опубликовал телеграм-канал Mash, решилась на такой шаг из-за отчаяния. Девушка считает, что ее жизни, а также жизни ее близких может угрожать опасность.

"Я не сомневаюсь, что у этой пары достаточно знакомых, друзей, связей, которыми они могут воспользоваться и достигнуть своих целей. Я просто боюсь за свою жизнь и за жизнь своих близких", - заявила Шульженко. Девушка подозревает, что на следствие могут повлиять.

По словам Анастасии, она действительно была близка с Сергеем, но никогда от него ничего не требовала и не афишировала их отношения. Отвергла Шульженко и все обвинения в преступных деяниях.

"Это незаконные обвинения в том, чего я не совершала", - не сдержав слезы сказала Анастасия. По словам Шульженко, артистка просто ей мстит.

Недавно Наташа Королёва обвинила знакомую Тарзана Анастасию Шульженко в краже драгоценностей на сумму в 5 миллионов рублей. Якобы они пропали прямо из дома певицы. Накануне к общественности обратилась пресс-служба артистки.

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