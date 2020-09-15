«Не надо ему сочувствовать»: мужа Легкоступовой вывели на чистую воду

15.09.2020 | 17:44

После того как умерла Валентина Легкоступова, появилось много самой разной информации о певице, ее родных и близких. Так, отношения артистки с детьми испортились, потому что те не приняли ее третьего супруга, яхтсмена Юрия Фирсова. Многим друзьям певицы он тоже не понравился.

Подруга, клинический психолог Елена Перелыгина была одной из немногих, кто знал о конфликте Валентины Легкоступовой с дочкой Анэттой и сыном Матвеем, рожденными в предыдущих браках. По словам приятельницы, певица очень переживала из-за того, что дети не принимают ее выбора.

"Валентине хотелось любить и быть любимой, жить полной жизнью. Ей это было необходимо, чтобы продолжать существовать и развиваться", – объяснила Перелыгина.

По ее мнению, артистке было необходимо быть любимой и любить самой. Этими чувствами она наполнялась и могла творить. А дети ее не понимали. Многим избранник Валентины Легкоступовой, яхтсмен Юрий Фирсов, и вовсе не понравился.

Невзлюбила его и Елена Перелыгина. "Юрий Фирсов – очень опасный персонаж, не надо ему сочувствовать и ни в коем случае не надо его принимать. Фирсов – нарцисс! Такие люди не способны к любви и состраданию", – убеждена подруга певицы.

По ее мнению, в поведении Юрия Фирсова прослеживается демонстративность, ему необходимо быть в центре внимания, быть любимыми. "Такие, как Фирсов, могут только использовать людей. Он еще не раз будет пытаться привлечь внимание к себе за счет имени Валентины", – убеждена приятельница артистки.

Напомним, Валентина Легкоступова вышла замуж за Юрия Фирсова в начале июля. Почти сразу влюбленные обвенчались. А месяц спустя пара попала в наркологическую клинику. Однако вскоре артистка оказалась в другой больнице. У Валентины Легкоступовой диагностировали серьезную закрытую черепно-мозговую травму. Впоследствии Юрий Фирсов объяснил, что супруга упала в ванной. Он предлагал ей вызвать скорую помощь, но та якобы отказалась, сославшись на хорошее самочувствие.