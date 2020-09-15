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Елену Проклову пристыдили за непристойный танец с женатым Щербаковым

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Накануне в Сети появилось видео с танцем Елены Прокловой и Бориса Щербакова. На кадрах актриса так и ластится к женатому партнеру.

После выхода с самоизоляции артисты, уставшие от затворничества, вовсю наслаждаются обществом друг друга. На традиционных вечеринках после показов и премий с удовольствием обнимаются, целуются, поют и танцуют.

На одном из таких мероприятий и были замечены Елена Проклова и Борис Щербаков. Пара двигается под музыку, не обращая внимания на людей вокруг. Актриса что-то шепчет на ушко партеру по танцу и страстно прижимается всем телом. Артист тоже не отстает – в какой-то момент даже кладет свою руку звезде на грудь.

Поклонники в комментариях к видео противоречиво отреагировали на публичные ласки артистов. Некоторые отметили, что супруге Бориса Щербакова явно неприятно смотреть на то, как он обжимается с другой женщиной.

"Когда уже уймется Проклова, старая женщина и все лезет к мужикам (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Она ведет себя как ш...", "Проклова дешево ведет себя", "Он умница. А эта рыба прилипала. После выступления за Ефремова терпеть не могу", "Видно, что она к нему заигрывает, но это их дело, а не наше", "Проклова точно его завалит в кустах, чай не привыкать", "Любительница вешаться на чужих мужчин,а потом этим хвалиться на всю страну", "Очень неприятная женщина", "Женатые – это ее стихия", "Непристойное поведение", – написали в комментариях.

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Источник — dni.ru
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