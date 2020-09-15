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Екатерина Варнава представила нового возлюбленного

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Слухи о том, что известная телеведущая Екатерина Варнава начала новые отношения, ходили давно.

В прошлом году артистка рассталась со своим избранником, танцором Константином Мякиньковым. Как позже призналась Варнава, если бы причиной была измена, было бы гораздо проще. А так Екатерина очень сильно переживала расставание.

Варнаве приписывали отношения с разными мужчинами. Поговаривали, будто у нее роман с женатым миллионером, другие твердили, что видели ее в компании известного актера.

Сама актриса предпочитала хранить молчание. Она продолжала тесно общаться с Константином Мякиньковым, с которым они встречались более 6 лет и все шло к браку.

В июне 2020 года авторы телеграм-канала "Антиглянец" написали, что Варнава встречается с Александром Молочниковым. Якобы их видели во время прогулки в Санкт-Петербурге. Пара держалась за руки.

Спустя некоторое время актер написал, что его связывают с Екатериной Варнавой лишь дружеские отношения.

И вот Варнава решила представить общественности своего нового возлюбленного. Им оказался тот самый Александр Молочников. Вместе с режиссером Екатерина появилась на красной ковровой дорожке «Кинотавра» в Сочи.

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Гость||

По дорожке прошёлся - женись!!!

Имя: Гость
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