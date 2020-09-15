Черная полоса: Федосеева-Шукшина лишилась сбережений

15.09.2020 | 23:18

81-летняя Лидия Федосеева-Шукшина живет в стрессе. К беспокойству, связанным с разводом с психически больным Бари Алибасовым, добавилось еще одно: пропажа денежных средств. Актрисе пришлось обратиться в полицию.

Народная артистка РСФСР собиралась съездить в Финляндию. Для путешествия Лидия Николаевна копила деньги в валюте. Ей удалось собрать почти три тысячи евро. Актриса растерялась, когда обнаружила пустой конверт, в котором ранее находились эти средства.

Федосеева-Шукшина немедленно позвонила своей дочери Ольге, которая с ней проживает. Когда наследница актрисы вернулась домой, помогла матери в поисках валюты. Оказалось, что сбережения бесследно пропали.

К артистке приехали полицейские. Лидия Николаевна рассказала, что на днях ее навещали актер Александр Цуркан, а также знакомая вместе со своим 19-летним внуком. К слову, последнего Федосеева-Шукшина и подозревает в краже.

Появлению этого предположения поспособствовал странный разговор актрисы с подругой, которая отказалась сообщать контакты этого молодого человека. Мол, юноша хочет поступить в военное училище, поэтому связываться с правоохранителями ему не следует.

В поисках денежных средств Лидии Николаевне помогает ее адвокат Юлия Вербицкая-Линник. Юрист пообещала добиться тщательного расследования и проверить все версии произошедшего.