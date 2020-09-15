Борис Корчевников признал свою слабость перед болезнями

15.09.2020 | 15:50

Много всяких слухов ходит вокруг здоровья Бориса Корчевникова. Наконец сам известный ведущий публично признался, что испытывает в результате болезни.

Кира Прошутинская появилась в студии передачи Бориса Корчевникова "Судьба человека" в самый свой день рождения. 15 сентября популярной телеведущей исполнилось 75 лет, но кто даст?! Она до сих пор работает не покладая сил: снимается, общается с самыми разными личностями, увлечена творчеством. Лишь раз она оказалась выбита из съемочного процесса, когда узнала, что у нее рак.

К счастью, ей удалось добиться ремиссии. Завершая рассказ о борьбе с онкологической болезнью, Кира Прошутинская внезапно обратилась к Борису Корчевникову, о неважном здоровье которого в Сети ходят самые разные слухи. "Как ты себя чувствовал в такой же момент? Страх тоже?" – спросила у коллеги Кира Прошутинская.

Тот не стал уходить от ответа. "Понимание, что ты очень слаб, на самом деле. Ты только кажешься себе сильным", – с печальной улыбкой признался Борис Корчевников. Далее наступила пауза, зрители погрузились в молчание. Кира Прошутинская прервала тишину, оптимистично заявив: "Все, мы с тобой выздоровели! Мы с тобой работаем! И слава тебе господи!"

Тут публика в зале взорвалась аплодисментами. Борис Корчевников сменил тему на куда более оптимистичную, спросив, может ли он ее поздравить с днем рождения. "Невеселый праздник. Невеселый, потому что действительно возраст убедительный, а душа-то - она понимает, что не соответствует этому возрасту, понимаешь?" – призналась именинница, отметив, что чувствует себя значительно моложе.

Ранее в Сети появилась информация о том, что якобы из-за болезни Бориса Корчевникова стал подводить слух. Будто бы из-за этого он даже попал в скандал прямо на съемках нового выпуска шоу "Судьба человека". Говорят, актер, с которым беседовал телеведущий, был возмущен вероятностью съемки дополнительных дублей из-за тугоухости Бориса Корчевникова.

Приглашенный артист, как утверждают сотрудники программы, буквально сорвался с цепи, узнав о вероятных трудностях. "Вы зачем меня пригласили к инвалиду?!" – не сдержался актер, отчего все работники в студии впали в шок от такой бестактности.