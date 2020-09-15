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Басков отбил у Пугачевой желание ходить на вечеринки

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Николай Басков рассказал, почему Примадонна разлюбила светские тусовки. На одном из таких мероприятий певец шокировал гостей своим поведением.

Артист стал гостем студии "Вечернего шоу с Аллой Довлатовой" на "Русском радио". Он объяснил, что казус произошел на празднике у жены Александра Буйнова – Алены.

Николай Басков вышел выступать на сцену и сорвал огнетушитель. В итоге все в зале сидели в пене. "Я залил пеной даже некоторые подарки. Алла Борисовна потом сказала: "После такого ходить больше никуда не интересно", – поделился "золотой голос России"

Исполнитель отметил, что, когда он приходит на вечеринку, звездное мероприятие всегда удается на славу. По его словам, на одной из тусовок гости даже стали бороться за право сидеть за столом рядом с ним.

Напомним, 43-летний Николай Басков не женат. Он не раз отмечал, что мечтает построить счастливую семью. Правда, пока певец никак не может встретить свою вторую половинку. При этом ему часто приписывают различные романы.

Как писали "Дни.ру", ранее исполнитель заявил, что его сердце не свободно. Причем, у артиста есть несколько симпатий. Имен он раскрывать не стал, только подогрев этим интерес поклонников. Поговаривали, что в разное время Николай Басков встречался с телеведущей Оксаной Федоровой, моделью Викторией Лопыревой и "королевой шпагата" Анастасией Волочковой.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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