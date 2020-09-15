Анфиса Чехова смогла простить отца только после его кончины

15.09.2020 | 06:54

Анфиса Чехова не смогла построить теплых отношений со своим отцом при его жизни. Она рассказала, что у них были одинаковые характеры, и это все осложняло.

Александра Корчунова (настоящее имя телеведущей) родилась 21 декабря 1977 года в Москве. Ее мать была учителем, а отец – спортсменом и бизнесменом. Один из периодов своей жизни он работал водителем и охранником Владимира Жириновского. Родители развелись, когда дочери было четыре года.

Сегодня Анфиса Чехова рассказала в своем "Инстаграм", что прошел год со дня смерти ее отца. Ведущая опубликовала в соцсети архивные кадры, на которых она юная стоит рядом рядом с ним. Всю жизнь у них были напряженные отношения. Ей потребовалось много времени, чтобы простить.

"Я во многом на него похожа. Особенно характером. По иронии судьбы, своими похожими характерами мы совсем друг с другом не сходились…" – написала звезда.

Ей потребовалось много лет, чтобы разложить все по полочкам, понять отца как человека и преодолеть этот внутренний блок.

По прошествии лет взрослая дочь может вспомнить что-то положительное из отношений с папой, а раньше видела сплошь негатив. "Теперь наша "вражда", длинною почти во всю мою жизнь, закончена", – добавила Анфиса.

Поклонники оценили трогательный пост Анфисы и то, что она смогла простить родного отца. "На самом деле важно, что это принятие случилось", – отметили они.