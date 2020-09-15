Сетевое издание|18+|Вторник|15 сен 2020|08:21
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+12oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+14oC
+15oC
Завтра | Ясно |
 

Полезное

Анфиса Чехова смогла простить отца только после его кончины

Печать

Анфиса Чехова не смогла построить теплых отношений со своим отцом при его жизни. Она рассказала, что у них были одинаковые характеры, и это все осложняло.

Александра Корчунова (настоящее имя телеведущей) родилась 21 декабря 1977 года в Москве. Ее мать была учителем, а отец – спортсменом и бизнесменом. Один из периодов своей жизни он работал водителем и охранником Владимира Жириновского. Родители развелись, когда дочери было четыре года.

Сегодня Анфиса Чехова рассказала в своем "Инстаграм", что прошел год со дня смерти ее отца. Ведущая опубликовала в соцсети архивные кадры, на которых она юная стоит рядом рядом с ним. Всю жизнь у них были напряженные отношения. Ей потребовалось много времени, чтобы простить.

"Я во многом на него похожа. Особенно характером. По иронии судьбы, своими похожими характерами мы совсем друг с другом не сходились…" – написала звезда.

Ей потребовалось много лет, чтобы разложить все по полочкам, понять отца как человека и преодолеть этот внутренний блок.

По прошествии лет взрослая дочь может вспомнить что-то положительное из отношений с папой, а раньше видела сплошь негатив. "Теперь наша "вражда", длинною почти во всю мою жизнь, закончена", – добавила Анфиса.

Поклонники оценили трогательный пост Анфисы и то, что она смогла простить родного отца. "На самом деле важно, что это принятие случилось", – отметили они.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте