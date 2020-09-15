47-летняя Макарская решилась на эксперименты с лицом

15.09.2020 | 17:08

47-летняя Виктория Макарская зачастила к косметологам и в салоны красоты. Ее преображение видно невооруженным глазом.

Супруга Антона Макарского стала много времени уделять своей внешности. Она не только консультируется со стилистами, но и соблюдает диету. Поклонники лишь восхищаются целеустремленностью Виктории и одаривают ее всевозможными комплиментами.

Недавно Макарская решилась на омоложение лица с помощью лазера и микротоков. Для этого она обратилась к специалисту. Доктор помогает жене актера избавиться от проблем с кожей.

Здоровый образ жизни тоже влияет на внешность, уверена Виктория. Она просыпается рано, чтобы сделать зарядку. Также певица часто пьет воду, старается есть овощи как можно чаще. Кроме того, она отказалась от вяленой рыбы.

Макарская не скрывает, что восхищается новым лицом. Правда, ей не нравятся губы. Когда-то она увеличила их с помощью геля. Со временем она стала ощущать комки, в которые превратилось вещество. Виктории пришлось исправлять это, но губы все равно не стали выглядеть, как раньше.

Антон публично не комментирует преображение супруги. К слову, актер тоже старается выглядеть хорошо: он поддерживает отличную физическую форму.