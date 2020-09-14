Вскрылись подробности второго брака Заворотнюк: «Бедная Настя»

14.09.2020 | 12:02

Телеканал НТВ показал новую программу, посвященную Анастасии Заворотнюк. О звезде сериала "Моя прекрасная няня" рассказали близкие люди.

Анастасия Заворотнюк была трижды замужем. В первый раз она оформила отношения с бизнесменом Олафом Шварцкопфом, когда была еще очень молода. После свадьбы влюбленные уехали в Таллинн, однако, не найдя там работы, Анастасия Заворотнюк вернулась в Москву. В столице артистка увлеклась бизнесменом, владельцев автосалонов Дмитрием Стрюковым.

Получив развод, в 1995 году Анастасия Заворотнюк вышла замуж за нового возлюбленного. Затем новоиспеченные супруги переехали жить в Америку. Вскоре Анастасия родила дочь Анну. Роды были тяжелыми, артистка оказалась в реанимации.

В Лос-Анджелесе Анастасия Заворотнюк стала риэлтором. Однако отношения с мужем стали, как говорят, портиться. По словам близких к актрисе людей, сама Настя стала жаловаться на Дмитрия, который якобы не выпускал ее из дома, не девал работать. "Узнавая такие подробности, становится очень страшно, сколько ей пришлось пережить. Она жила в чужой стране с тираном, который ее бил и ребенка своего собственного. Просто бедная Настя", – сообщила актриса Лия Волянская.

С ней оказалась солидарна и певица Виктория Пьер-Мари: "Взял себе наложницу в дом. Психология богатых людей такова: если я обеспечиваю финансовую линию тебе, значит ты уже в некотором смысле моя собственность, предмет моего быта".

Когда Анастасия Заворотнюк все же решилась подать на развод, то узнала, что ждет ребенка. Чтобы помочь с двумя детьми, супруги наняли няню с Украины. И однажды, вернувшись домой раньше времени, актриса обнаружила мужа с этой няней в одной постели. Разразился скандал, дошло до драки. Няню уволили, а Анастасия Заворотнюк оформила развод.

Сейчас актриса, звезда сериала "Моя прекрасная няня" замужем в третий раз за фигуристом Петром Чернышевым. С ним артистка обрела настоящее счастье. Анастасия родила мужу дочь Милу. Но радость была недолгой, ведь теперь актриса при поддержке близких борется с раком головного мозга.