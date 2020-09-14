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В честь Валентины Легкоступовой установят памятник в одном из городов

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Власти Феодосии решили почтить память певицы на особом уровне. Валентине Легкоступовой готовятся создавать памятник.

Исполнительница хита "Ягода-малина" некоторое время работала в администрации Феодосии. Певица занимала должность начальника отдела культуры. Валентина Легкоступова любила Крым и старалась сделать его лучше. За годы работы в мэрии крымского города она смогла принести ощутимую пользу его культурно-просветительской жизни.

Власти Крыма считают, что народ должен помнить знаменитую певицу, которая внесла благоприятный вклад в развитие Феодосии, поэтому планируют устанавливать Легкоступовой памятник. Чиновники подчеркнули, что Феодосия занимала в жизни артистки важное значение: о городе она не только заботилась, но и тепло о нем отзывалась.

Пока сооружение памятника не утверждено, проект находится в стадии разработки. Специалисты обсуждают формат монумента и его местоположение. Поклонники Валентины Легкоступовой полагают, что установка памятника певице благоприятно отразится на культурно-образовательном уровне полуострова.

Напомним, что дочь артистки Анэтта и ее сын Матвей решили кремировать тело своей матери. Прах звезды поделили на две части, одна из которых будет захоронена в кладбищенской земле. Вторая часть праха Валентины Легкоступовой будет развеяна над морем, так как при жизни усопшая выражала такое желание.

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Источник — dni.ru
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