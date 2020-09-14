Сетевое издание|18+|Понедельник|14 сен 2020|14:02
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+18oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+16oC
+17oC
Завтра | Облачно |
 

Полезное

Пластический хирург Гурченко взялся омолодить Яковлеву

Печать

Звезда сериала "Каменская" выглядит намного моложе своих лет. Елена Яковлева не скрывает, что сохранять красоту ей помогают грамотные специалисты – косметолог и пластический хирург.

По словам 59-летней артистки, найти хорошего доктора в области эстетической медицины – настоящая удача. Елене Яковлевой повезло: вот уже много лет ее ведет отличный врач, пациентом которого в свое время была легенда советского кино Людмила Гурченко.

Именно любимый доктор Яковлевой делал Гурченко первую круговую подтяжку лица. Операция прошла очень успешно. "Потом он ей отказался делать, потому что посчитал, что уже не надо – будет перебор", – сказала звезда сериала "Каменская".

Сама Елена впервые легла под нож хирурга 19 лет назад. Актриса сделала блефаропластику. Доктора убрали мешки под глазами, морщины, подтянули веки. "И в 41 год я сделала себе круговую подтяжку", – призналась Елена Яковлева.

Периодически звезда сериала "Каменская" освежает лицо с помощью инъекций "красоты". Несколько раз знаменитость пробовала нитевой лифтинг.

Отметим, что коллеги Елены Яковлевой, Татьяна Догилева и Татьяна Веденеева оказались не так везучи. После пластики артистки столкнулись с нежелательным эффектом. У Веденеевой, например, из-за неправильно сделанных разрезов изменилась форма глаз.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте