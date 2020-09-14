Пластический хирург Гурченко взялся омолодить Яковлеву

14.09.2020 | 12:37

Звезда сериала "Каменская" выглядит намного моложе своих лет. Елена Яковлева не скрывает, что сохранять красоту ей помогают грамотные специалисты – косметолог и пластический хирург.

По словам 59-летней артистки, найти хорошего доктора в области эстетической медицины – настоящая удача. Елене Яковлевой повезло: вот уже много лет ее ведет отличный врач, пациентом которого в свое время была легенда советского кино Людмила Гурченко.

Именно любимый доктор Яковлевой делал Гурченко первую круговую подтяжку лица. Операция прошла очень успешно. "Потом он ей отказался делать, потому что посчитал, что уже не надо – будет перебор", – сказала звезда сериала "Каменская".

Сама Елена впервые легла под нож хирурга 19 лет назад. Актриса сделала блефаропластику. Доктора убрали мешки под глазами, морщины, подтянули веки. "И в 41 год я сделала себе круговую подтяжку", – призналась Елена Яковлева.

Периодически звезда сериала "Каменская" освежает лицо с помощью инъекций "красоты". Несколько раз знаменитость пробовала нитевой лифтинг.

Отметим, что коллеги Елены Яковлевой, Татьяна Догилева и Татьяна Веденеева оказались не так везучи. После пластики артистки столкнулись с нежелательным эффектом. У Веденеевой, например, из-за неправильно сделанных разрезов изменилась форма глаз.