Петросян покупает новой жене квартиру на море

14.09.2020 | 17:03

Евгений Петросян недавно отдыхал с молодой женой Татьяной Брухуновой в Сочи. После этого посыпались новости о том, что юморист продает свое старое жилье на побережье и собирается искать новое – в центре города.

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова подыскивают новую квартиру в Сочи не более чем за 40 миллионов рублей. Поиском элитной недвижимости пара занялась сразу после отпуска, пишет 7Days.ru.

Отметим, что у юмориста уже есть аж четыре квартиры в Сочи! Все они находятся в ЖК "Красная площадь". Но это квартиры не совсем его. Недвижимость куплена в браке с Еленой Степаненко, и теперь бывшие супруги делят совместно нажитое. К слову, общая стоимость всех четырех квартир составляет около 200 миллионов рублей. Петросяну отходит ровно половина – это две квартиры в 300 метрах от моря.

"Молодухе, наверное, денежки нужны, вот и продает... По любому она и сказала продать", – пишут в ответ на новость пользователи "ВКонтакте".

Скоро Евгению Петросяну исполнится 75 лет. Пенсионер ведет на зависть многим активный образ жизни. Недавно он освоил гироскутер во время отпуска в Сочи с супругой. Татьяна Брухунова как всегда не стала удивлять подписчиков чем-то оригинальным и показала фото с яхты, на которой предстала в разных нарядах. Бывшая помощница юмориста отказалась купаться в море, назвав его грязным и холодным.

Напомним, это высказывание вызвало бурю эмоций у пользователей Сети. После такого Брухунова погнали в шею с российского курорта.