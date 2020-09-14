Отдохнувшая на отечественном курорте россиянка описала его словами «ад и тюрьма»

14.09.2020 | 17:55

Российская туристка, отдохнувшая на одном из отечественных курортов, описала его словами «ад и тюрьма». Впечатлениями от жизни в «глубинке» на Кубани Марина Ершова поделилась в своем блоге на платформе «Яндекс Дзен».

Как отметила женщина, она отдыхала в поселке Мезмай в Краснодарском крае, «затесавшемся» в живописном месте с горами, водопадами, отвесными скалами и бурными реками. Поселок, добавила она, находится «далеко от цивилизации» — в 170 километрах от Краснодара.

«Мы решили остановиться здесь на ночь, разглядывали окрестности, где бы можно тыкнуться с палатками. Вокруг одни коровьи лепешки, сами коровы, много местных людей и туристов. Когда парковали машину в кустах, познакомились с дедушкой. Он живет здесь всю жизнь. Местной красоты не признает. (...) Его слова: "Красота Краснодарского края, отдаленная от цивилизации, хороша только для приезжих. Но жить здесь как в тюрьме или как в аду!"», — рассказала туристка.

По ее словам, свое выражение местный житель объяснил тем, что поселок «изолирован»: нет ни газа, ни воды, а дрова стоят «бешеных» денег. Магазины находятся «далеко», а ларьки с их «завышенными» ценами на продукты «рассчитаны для туристов».

«Самое главное, нет ничего, что бы помогло человеку выжить в опасный момент, может, приступ сердечный или адская зубная боль, — больниц нет», — процитировала туристка кубанского пенсионера.

По этой причине, отметила автор блога, на курорте «хромает безопасность»: люди «падают со скал, разбиваются в пропасти, тонут в бурных реках».

«Можно сказать, мы, туристы, сами виноваты — по собственной неосторожности расплачиваемся жизнью. Местные без медицины — сами себе врачи. Туристы без специальных служб — сами себе гиды», — подытожила россиянка, призвав других любителей активного отдыха быть «осторожнее» при планировании отпусков в местах без необходимой инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что побывавшая в Абхазии россиянка описала отдых в республике словами «какое позорище». Она отметила, что сама дорога на курорт была «убогой», «с провалами, как после бомбежки», а на улицах лежал мусор. «Никто ни за чем не ухаживает. Руины. Грязь. Бедность. Канализацию сливают прямо в море», — заметила туристка.