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Муж Королевой прокомментировал известие о беременности подруги

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Сергей Глушко написал обращение ко СМИ и всем, кому интересно, что происходит в его жизни с Наташей Королевой. Стриптизер высказался крайне жестко.

Все началось с того, что несколько дней назад появилась информация, будто певица Наташа Королева обратилась в полицию с заявлением о краже. Якобы пока она была в отпуске, ее дом обчистили на крупную сумму денег. Интересно, что муж Сергей Глушко в этот момент был не с ней. А потом оказалось, что будто бы во время отсутствия супруги к стриптизеру приходили две малознакомые женщины, и именно после их ухода обнаружилась пропажа.

Позднее в Сети появилось имя одной из дам – некая Анастасия. Эта женщина выступила с заявлением, что якобы ждет ребенка от Сергея Глушко, Наташа Королева знала о неверности мужа и будто бы специально написала заявление, из мести. Анастасия сообщила, что уже обратилась за помощью к адвокату Вадиму Лялину.

В свою очередь, не стал молчать и Сергей Глушко. Стритизер, более известный под звучным псевдонимом Тарзан, обратился к СМИ и прочим заинтересованным прекратить распространять о них с Наташей Королевой недостоверную информацию, а также обсуждать в подробностях их личную жизнь.

"Указанными действиями нам причинен существенный вред, в том числе, моральный. В связи с изложенным мы требуем прекратить любые вмешательства в нашу частную жизнь, и не допускать впредь в отношении нашей семьи никаких незаконных публикаций и иных действий", – сделал официальное заявление Сергей Глушко.

Интересно, что ранее Наташа Королева косвенно прокомментировала скандал с кражей и двумя женщинами в ее доме, пока самой артистки не было дома. Она обнародовала их с мужем общее видео, где они обнимаются, и написала, что сила их любви сможет преодолеть любые испытания.

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Источник — dni.ru
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