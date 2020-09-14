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Мишустин подписал указ о дополнительных выплатах безработным и семьям с детьми

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Михаил Мишустин направил дополнительные денежные средства на поддержку населения. Премьер-министр подписал распоряжение о выделении еще 35,3 миллиарда рублей на выплаты пособий по безработице.

На минувшей неделе на заседании правительства был рассмотрен документ, который предусматривал дополнительную поддержку оставшихся без работы россиян.

По словам Мишустина, тяжелая ситуация на рынке труда продолжает сохраняться, поэтому граждане РФ нуждаются в мерах поддержки со стороны государства. Люди, потерявшие работу из-за коронавируса, должны получить дополнительные средства.

"Это потребовало существенных вложений федерального бюджета", - заметил премьер-министр.

Мишустин заявил, что к сентябрю уже было потрачено почти 110 миллиардов рублей, а это более 83 процентов от предусмотренных в бюджете. Дополнительные средства помогут полностью выполнить задачу.

"Они пойдут на поддержку безработных во всех регионах. Люди оказались в непростом положении. Необходимо, чтобы средства выплачивались им в полном объеме и регулярно", - сообщил Михаил Мишустин.

Премьер-министр распорядился выделить деньги и семьям с детьми. Мишустин утвердил направление 1,7 миллиарда рублей на ежемесячные выплаты на третьего и последующих детей. Деньги пойдут в восемь регионов РФ: республики Башкортостан, Северная Осетия, Удмуртия, Чувашия, Иркутская, Ленинградская, Сахалинская области и Чукотский автономный округ.

"Всего в текущем году на такие выплаты в 75 регионов из федерального бюджета будет направлено более 47,5 миллиардов рублей", - сообщил Мишустин.

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