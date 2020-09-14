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Материнский капитал снова увеличат

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В 2021 году проиндексируют материнский капитал. Размер выплаты увеличится на 3,7%.

Согласно сообщению пресс-службы Министерства труда и социальной защиты, со следующего года за первого ребенка семье будут платить 483882 рубля. Если родители не получили средства за первенца, то за второго ребенка им положено 639432 рубля, в противном же случае – 155550 рублей.

Для начислений материнского капитала в 2021 году из бюджета было выделено свыше 440 миллиардов рублей.

Напомним, что президент России Владимир Путин расширил программу материнского капитала: ее действие было продлено на шесть лет. Кроме того, выплату за первого ребенка семьи могут получить лишь с недавних пор. Материнский капитал также положен мужчинам, которые в одиночку усыновили первого ребенка.

По словам заместителя министра труда и социальной защиты Ольги Баталиной, материнский капитал помогает большинству семей (97%) жить в лучших условиях.

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Источник — dni.ru
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