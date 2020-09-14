Известная телеведущая сыграет свадьбу с бывшим супругом Волочковой

14.09.2020 | 17:37

Популярная ведущая Елена Николаева выходит замуж за бывшего супруга скандально известной балерины Анастасии Волочковой Игоря Вдовина. Однако поклонники предупреждают новоиспеченную невесту.

Елена Николаева ведет передачу "Утро России" на "второй кнопке". В задачу популярной телеведущей входит не только будить зрителей, но и стараться поднимать им настроение. По всей видимости, на этот раз ей это особенно удалось.

Молодая женщина обнародовала несколько фотографий, на которых продемонстрировала правую руку, на безымянном пальце которой продемонстрировала помолвочное кольцо. По всей видимости, речь идет о скорой свадьбе. "Сказала "да", – коротко объявила счастливая Николаева. Популярная ведущая похвасталась кольцом с внушительным желтым бриллиантом в огранке "сердце".

Многочисленные подписчики рассыпались в поздравлениях и комплиментах. Не обошлось и без упоминаний бывшей супруги Игоря Вдовина Анастасии Волочковой. Впрочем, сама балерина в интервью не раз подчеркивала, что они с Игорем официально не расписывались. Просто предпочли устроить грандиозное торжество.

После расставания Анастасия Волочкова вдруг обвинила бывшего мужа в том, что он не вернул ей крупную сумму денег. По словам артистки, она долго пыталась решить вопрос вне публичного поля, но не вышло. Балерина была вынуждена подать в суд. По последним данным, Игорь Вдовин якобы вернул часть долга, оформив на имя Анастасии Волочковой часть недостроенного жилого комплекса в Астрахани.

Отметим, что у Елены Николаевой сложились хорошие отношения с единственной дочкой балерины Ариадной, которая с недавних пор проживает с Игорем Вдовиным. Женщины не редко выходят вместе в сет и даже одеваются в одном стиле.