Жанна Агузарова почти 30 лет готовила сенсацию

13.09.2020 | 08:27

Звезда советской эстрады выпустила новый альбом. Жанна Агузарова не записывала новые композиции десятки лет.

Артистка решила собрать старую коллекцию звукозаписей и переиздать ее в обновленном формате. Жанна Агузарова объединила несколько известных хитов в свежем альбоме "Королева Сансета", который был выпущен 25 августа 2020 года. Кроме одноименного трека, в проект вошло еще 11 песен поп-дивы.

Среди них: "Ты Мой Любимый", "Далеко", "Не Упрекай", "Майа", "Над Тобою Ярко Горит Звезда", "Счастье Придет", "Свободная Земля", "Радуга", "Хале Боп", "Музыкант", "Мужчины В Этой Жизни". Эти композиции появились в репертуаре звезды в период с конца 80-х годов прошлого века по начало нулевых годов текущего века.

Хиты для новой пластинки были записаны сразу в нескольких странах: в России, Швеции, Англии и Америке. Сейчас сборник "Королева Сансета" можно послушать на YouTube Music, общая длительность треков составляет 47 минут. На обложке альбома изображена женская нога, поднятая на стол. На ноге надета черная лаковая босоножка на каблуке. Рядом с ней лежит несколько украшений из разряда бижутерии. Судя по верстке обложки, она была сделана в условиях ограниченности ресурсов в простом графическом редакторе.

В течение нескольких лет экс-вокалистка группы "Браво" редко появляется в обществе знаменитостей. Она не афиширует свою жизнь, не поддерживает тесной связи с родными и старыми друзьями. Напомним, что Жанна Агузарова выступила на юбилее лидера коллектива "Иванушки International" и удивила публику внешними изменениями.