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Яна Рудковская выждала паузу и нанесла удар за своего сына

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Скандал с ребенком Яны Рудковской не забыт, а лишь набирает обороты.

В конце весны 2020 года в издании «Стархит» опубликовали комментарий некоего «специалиста». Тот заочно диагностировал у сына Яны Рудковской и Евгения Плющенко Саши психическое расстройство.

Яна Рудковская до глубины души расстроилась и оскорбилась за ребенка. Она негодовала по поводу того, что нападки устроили не какие-то сумасшедшие блогеры, а издание ее друзей, которые были на ее свадьбе и не единожды - в гостях.

По словам продюсера, она подумала, что это какая-то ошибка, и сразу же написала Наталье Шкулевой. Но приятельница проигнорировала ее сообщение.

Многим показалось, что скандал исчерпан. Рудковская перестала общаться со Шкулевой, а о Гном Гномыче, как иногда называют сына Плющенко и Рудковской, перестали писать.

Но Яна не успокоилась. В сентябре продюсер пожаловалась в СКР на журналистов, которые пишут о её сыне. Рудковская посчитала, что материал нарушает тайну частной жизни, а журналисты лишь пытаются зарабатывать на её семье.

Теперь проверкой заявления занимается Симоновский межрайонный следственный отдел Москвы.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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