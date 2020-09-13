Наташа Королева обвинила беременную любовницу Тарзана в краже

13.09.2020 | 20:04

Девушка, которая посещала квартиру Наташи Королевой в ее отсутствие, оказалась не просто знакомой Сергея Глушко. Гостья звездного семейства заявила, что беременна от Тарзана.

Недавний инцидент, который произошел в доме Наташи Королевой, ошеломил общественность. Напомним, когда певица находилась на отдыхе, из ее квартиры украли дорогие ювелирные изделия и крупную сумму денег. Под подозрение попали знакомые Сергея Глушко, которые навещали Тарзана в отсутствие жены.

Одна из девушек, которую Наташа Королева обвинила в грабеже, сообщила, что ждет от Тарзана ребенка. Известно, что будущую мать зовут Анастасия и ей 23 года. Наташа Королева обратилась в полицию и подала заявление на имя нежданной гостьи. Знакомая Тарзана утверждает, что поведение певицы оправдано ревностью к Тарзану, который давно положил глаз на Анастасию.

Обвиняемая в грабеже решила противостоять Наташе Королевой. Для того, чтобы успокоить артистку и убрать от себя подозрения в нарушении закона, Анастасия обратилась к яркому представителю современной адвокатуры.

Пока поп-дива не делала заявлений о расставании с Сергеем Глушко. Беременность знакомой Тарзана официально не подтверждена и отцовство Сергея Глушко документально не установлено. Поклонники Наташи Королевой поддерживают певицу и надеются, что она справится с семейными передрягами и сможет вернуть украденное.