Мавзолей решили переделать: начались споры о судьбе Ленина

13.09.2020 | 05:38

Союз архитекторов России объявил конкурс на лучшую концепцию использования здания Мавзолея В. И. Ленина на Красной площади.

Новость об этом мгновенно стала одним из самых обсуждаемых событий в Сети. Пользователи стали гадать, а что станет с вождем мирового пролетариата.

«Мы не предлагаем выносить Ленина», - пришлось успокаивать общественность главе Союза архитекторов. Николай Шумаков объяснил идею конкурса концепций по ре-использованию мавзолея.

В беседе с изданием «Подъём» мужчина заявил, что у союза нет планов «взрывать» мавзолей, а речь идёт только о сборе предложений на будущее.

«Мы собираем банк предложений, банк данных на дальнейшее использование мавзолея. Мы не предлагаем сейчас выносить Ленина никуда. Пройдет, допустим, немало лет, это сегодня не случится, чтобы не было раскола в обществе, но это произойдет. И каким образом использовать это здание? Никаких сверхкардинальных предложений у нас нет. Мы хотим создать банк данных для использования этого здания в дальнейшем. Главное - люди не должны понять, что мы предлагаем вынести Ленина. Коммунисты, конечно, будут категорически против. При этом условия конкурса никто читать не будет, но зато дойдет слух, что выносим Ленина, взрываем Мавзолей. Мы с открытыми глазами шли на это. Я не сомневаюсь, что так будет. Но тема очень интересная. Надо касаться этой темы», - разъяснил свою позицию Шумаков.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал провокационной инициативой конкурс на концепцию использования мавзолея.

«Я на всякие провокационные инициативы не хочу давать комментариев. Каждый с ума сходит по-своему. Мавзолей и Кремль охраняются ЮНЕСКО как мировое сокровище. Наша история советская немыслима без Красной площади и Мавзолея. Они видели все. Они видели величие нашего духа и армии», — заявил Зюганов в интервью «Газете.Ru».

Политик напомнил о важности Мавзолея для нашей страны. Именно около него советские солдаты бросали знамена фашистов, именно у Мавзолея чествовали первого космонавта Юрия Гагарина.

«Так что всем, кто замахивается на реконструкцию, это надо прекрасно помнить. Если они не уважают нашу историю, подвиги наших отцов и дедов, нашу великую советскую эпоху, которая является вершиной российского государства, то всякие их попытки что-то там ломать, перекраивать – они не имеют никакого ни морального, ни архитектурного смысла. Уважайте свою историю, тогда и ваши произведения будут всерьез рассматривать», — сообщил журналистам Зюганов.

Регистрация участников на конкурс от Союза архитекторов России будет проводиться до 19 октября, объявление результатов запланировано на 13 ноября. Организаторы считают, что можно, например, сделать Мавзолей филиалом Государственного музея архитектуры им. А. В. Щусева - архитектора, проектировавшего сооружение.