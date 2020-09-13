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Мать четырех детей Климову обвинили в неподобающем поведении

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Звезда продемонстрировала стройные ноги на отдыхе в Турции. Екатерина Климова сделала интересные кадры.

Теледива разместила в инстаграм-канале снимки с курортного отдыха, сейчас она отдыхает в Турции. Екатерина Климова облачилась в эффектный наряд, чтобы порадовать поклонников. Для фото актриса надела короткий белый комбинезон и тряпичную шляпу, дополнив образ сумкой с цветочным принтом и белоснежными кроссовками. Легкий образ звезде пришелся к лицу, он выгодно подчеркнул загар артистки.

На одной из фотографий, которыми поделилась Екатерина, артистка приняла позу ласточки: развела ноги, перенеся вес на одну ступню. Стройная фигура 42-летней теледивы органично вписалась в кадр, а ее гибкость вызвала массу восхищения среди фанатов.

Подписчики инстаграм-канала Екатерины Климовой были восхищены имиджем кинозвезды. Они сделали комплименты не только внешним данным артистки, но и стильным деталям ее наряда. Многие отметили привлекательность головного убора актрисы. "Катя, Вы красавица!", "У вас хороший вкус, особенно гардероб", " И это мама 4 детей, БРАВО, ОБОЖАЮ", " А красоточка, выполняющая ласточку, великолепна!", "Грациозна!", – выразились пользователи Сети.

Но россияне раскритиковали снимки теледивы в слитном купальнике телесного цвета. Ее выбор пользователи соцсети не оценили, посчитав, что купальник ей велик и выглядит нелепо.

Многие также удивились, что у актрисы есть татуировка на все бедро. "Какой пример вы подаете своим детям?", "Безвкусица", "Плохой бесцветный купальник!", "Бабушки купальник?", "Что за купальник? Великоват", "Непонятно, то ли целлюлит, то ли татуировка...", "Купальник, как мешок, а сама прелесть", – высказались россияне. Однако фанаты Екатерины Климовой встали на ее защиту. Они отметили, что актриса хороша в любом виде.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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