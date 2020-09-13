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Анастасия Заворотнюк показала подарок на 12-летие совместной жизни

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О состоянии Анастасии Заворотнюк мало что известно. Родственники актрисы тщательно скрывают любую информацию о ней.

12 лет назад актриса Анастасия Заворотнюк и фигурист Петр Чернышев официально вступили в брак. Поклонники обратились к знаменитостям с самыми теплыми словами по поводу памятной даты.

Теперь же артистка сама сделала заявление в своем официальном "Инстаграме". Заворотнюк обнародовала фото подарка, который для нее сделала дочь. Стоит отметить, что первое заявление звезды, сделанное за долгое время. До этого она выходила на связь лишь в апреле текущего года.

Пользователи Сети стали оставлять под свежим постом актрисы добрые пожелания. "Самый ценный подарок! Очень красиво! Оставайтесь такими же счастливыми и красивыми, берегите себя и вашу семью!", "Ждем вашего скорейшего выздоровления, всей семьей желаем вам с Петром счастья, удачи, добра", "Люблю Вас очень! Мы молимся за ваше здоровье, и безумно скучаем, пересматриваем ваши фильмы и передачи! Лишь бы все обошлось и вы были снова с нами скорее здоровая!", "Как здорово рисует ваша доча, прям талантище, глаз не оторвать", "Посылаем вам всю нашу любовь и силу! И Веру! С годовщиной свадьбы вас с Петей, вы лучшая пара !", "Дочь удивила, конечно. Видно, сколько сил было вложено в поделки", "Настенька, мы скучаем и желаем всего самого лучшего! Все будет хорошо!", "Это счастье – видеть Ваши публикации", – написали поклонники.

Напомним, что Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев познакомились на съемках шоу "Танцы на льду. Сама актриса признавалась, что сразу почувствовала взаимную симпатию по отношению к будущему супругу.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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