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Садальский назвал причину и виновника своего ухода из театра

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Станислав Садальский выступил с новой порцией обличений известных артистов. На сей раз досталось Марине Нееловой.

Мало кто помнит, что Станислав Садальский когда-то работал в театре "Современник". Однако главными ролями актера не баловали. К тому же артист был малоопытным, причем не только в профессиональном плане, но и в плане общения и выживания среди коллег.

Однажды Станислава Садальского буквально "съели". Это случилось, когда он был занят в спектакле "Фантазии Фарятьева". "Когда я пришел в театр, был "убогим сиротой". Я репетировал спектакль "Фантазии Фарятьева". Меня выперла оттуда Марина Неелова. Но Бог с ней, с Мариной..." – махнул рукой Станислав Садальский.

В "Современнике" актер прослужил восемь лет и ушел оттуда в 1981 году. Сейчас артист предпочитает не вспомнить об этом периоде своей театральной карьеры. "Я вообще туда не хожу. Только когда уходят очень близкие люди, то прихожу на похороны", – признался Станислав Садальский в рамках своей авторской программы.

Он вспомнил, как однажды на одном из таких траурных мероприятий он встретил на тот момент художественного руководителя "Современника" Галину Волчек. "Мы с ней обнялись. Потом благодаря Людмиле Максаковой встретились в Юрмале и стали друзьями. Но теперь и ее нет..." – с сожалением отметил актер.

Ранее Станислав Садальский с горечью рассказывал о том, как помог актеру Леониду Филатову, но благодарности, по его словам, так и не дождался. Актер объявился лишь спустя время, звал на праздник в честь юбилея. Однако обиженный Станислав Садальский отклонил приглашение. "Я очень обижен на Леню. Сколько лет прошло, а я помню..." – признался Станислав Садальский.

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Источник — dni.ru
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