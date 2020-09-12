Ради романа с известной актрисой Янковский бросил возлюбленную

12.09.2020 | 10:15

Нешуточный переполох в тусовке устроил сын Оксаны Фандеры и Филиппа Янковского Иван. Ходят слухи, что молодой артист расстался со своей давней возлюбленной ради известной актрисы.

У Оксаны Фандеры и Филиппа Янковского двое детей: сын Иван и дочь Лиза. Оба пошли по стопам родителей, стали актерами. Иван Янковский считался завидным женихом до тех пор, пока не стало известно, что его сердце давно принадлежит дочке артиста Константина Кинчева Вере.

Пара считалась одной из самых красивых и гармоничных в отечественном шоу-бизнесе. Поклонники буквально считали дни до того момента, как Иван сделает Вере предложение. Однако оказалось, что влюбленные расстались. Во всяком случае, такие слухи упорно муссируются в Сети. Говорят, что Янковский расстался с возлюбленной, потому что увлекся актрисой Дианой Пожарской.

Говорят, Иван и Вера расстались еще летом. И якобы буквально через несколько дней артист начал "строчить признания" Диане Пожарской. Та будто бы ответила ему взаимностью. Тогда счастливый Янковский захотел поведать миру о новой возлюбленной, но, едва обнародовав фотографию с Дианой, почти сразу ее удалил.

Более того, Иван Янковский отказался отвечать на вопросы подписчиков, касающихся его отношений и расставания с бывшей возлюбленной, и якобы даже блокировать всех особо любопытных. Между тем пикантность ситуации заключена в том, что Диана Пожарская замужем. Говорят, с 2016 года актриса состоит в браке с режиссером Артемом Аксененко.

Ходят слухи, впрочем, что эти отношения давно изжили себя. Якобы Диана Пожарская считает себя свободной женщиной, раз позволила себе интрижку с актером Милошем Биковичем. А еще ей приписывают романтические отношения с другими мужчинами-коллегами. Остается догадываться, как к роману с Дианой Пожарской отнеслись родители Ивана Янковского.